Москва и Тегеран договорились не помогать агрессору в случае нападения

Москва и Тегеран не будут помогать агрессору, если Россия или Иран подвергнется нападению. Такой пункт содержится в тексте Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, опубликованного на сайте Кремля.

В документе отмечается: стороны будут содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций. и других норм международного права. Также Россия и Иран договорились проводить совместные военные учения. Маневры будут проходить на территории обеих договаривающихся сторон и за ее пределами - по взаимному согласию и с учетом норм международного права.

Москва и Тегеран также договорились о взаимодействии в сфере космических исследований. Как отмечается в Договоре, будет расширен обмен мнениями и опытом в сфере исследований и освоения космоса в мирных целях.