Спецпредставителя Трампа застали в Париже с Юлией Тимошенко

Кита Келлога заметили в Париже с Юлией Тимошенко. Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога и лидер украинской фракции "Батькивщина" посетили мероприятие, организованное иранской оппозицией.

Как сообщило украинское издание "Страна.ua", Келлог выступил на форуме 11 января. Тимошенко позже опубликовала групповое фото, где, кроме нее, был Келлог и ряд других политиков. Снимок лидера "Батькивщины" появился в соцсети. Общались ли Тимошенко и спецпосланник Трампа по Украине лично, не уточняется.

Келлог оказался в Париже после того, как отложил визит в Киев и оправился в тур по европейским столицам. В МИД Украины причиной отмены поездки Келлога назвали некие "юридические причины". Утверждают, что он все же посетит Киев – но после 20 января.