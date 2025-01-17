Вдова Градского потребовала 5 миллионов за потоп в квартире

Вдова певца и композитора Александра Градского подала иск в суд, требуя компенсации в 5,5 миллиона рублей. В квартире, оставшейся после кончины Марине Коташенко после кончины музыканта, произошел потоп.

Элитную московскую квартиру на Тверской улице в начале декабря затопило из-за прорыва батареи. Ущерб в результате коммунальной аварии нанесен не только интерьеру, оставшемуся неизменным после ухода Градского, но и дорогостоящим предметам антиквариата. Коташенко требует у ГБУ "Жилищник" компенсировать причиненный урон: сумма претензий - 5,5 миллиона рублей с учетом как прямых убытков, так и неустойки, сообщило издание WomanHit со ссылкой на Тверской районный суд.

Известного музыканта Александра Градского не стало 28 ноября 2021 года. Его последняя жена Марина Коташенко и дети получили в качестве наследства в общей сложности 22 объекта недвижимости. Старшие дети исполнителя решением о разделе имущества недовольны.