В зоне спецоперации российские войска развивают наступление. За сутки уничтожены четыре натовских артиллерийский орудия, в том числе польская самоходка "Краб". И как сообщают с передовой, боевиков выбили из села Времевка в ДНР, там сейчас идёт зачистка.

В ходе контрбатарейной борьбы, наши разведчики с воздуха смогли заметить, как противник, после нанесения артиллеристского удара, спрятал в одном из сараев населённого пункта самоходную установку "Гвоздика". Здание сначала разрушили ударным дроном, а потом точечный удар нанёс расчёт нашей гаубицы "Мста-С".

В Часов Яре уничтожены главные оборонительные рубежи ВСУ, расположенные на территории местного огнеупорного завода. Территория предприятия зачищена, и там закрепились наши подразделения. Через дорогу от завода - здание местного горсовета. Отмечается продвижение наших сил западней Курахова в направлении Днепропетровской области.

После трёхдневных уличных боёв над населённым пунктом Времевка подняты российские флаги. По поступающей информации, остатки подразделений противника покинули село. Таким образом, при поддержке авиации и артиллерии наши силы вышли на западную окраину Великой Новосёлки.

В курской Судже ведётся активная охота за украинской техникой и солдатами. Наши бойцы наносят удары дронами, управляемыми по оптоволокну. Против них системы РЭБ противника бессильны. Под огневым контролем - большая часть улиц города. Боевикам прятаться всё сложней.