Прорвал оборону противника: подвиг лейтенанта Ильченко

В Минобороны России назвали имена новых героев спецоперации. Командир танкового взвода лейтенант Сергей Ильченко с подчинёнными прорвал оборону ВСУ, уничтожив долговременные огневые точки и часть вражеской пехоты. Это позволило нашим основным силам закрепиться на новых рубежах.

Младший лейтенант Александр Болдырь обнаружил замаскированные укрепления боевиков и миномётный расчет. Скрытно подобравшись к неприятелю, штурмовая группа под командованием Александра атаковала врага. Большая часть радикалов была уничтожена, остальные бежали, сообщает "ТВ Центр".