Церемонию инаугурации Трампа решили перенести

В Вашингтоне решили перенести церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в помещение. Причина – холодная погода, сообщает телеканал CNN.

Как заявили телеканалу источники, знакомые с планами, в столице США опасные холодные температуры. Планируется, что церемонию проведут в ротонде Капитолия.

По данным метеорологов, в Вашингтоне в день инаугурации, 20 января, ожидается от -2 до -6 градусов Цельсия. Власти пока уточняют место проведения инаугурационного парада и других празднований.