В небе над Санкт-Петербургом зажглись "Лучи Победы"

Важная историческая дата для нашей страны - 82 года назад Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда. Осада города фашистами длилась почти 900 дней и унесла жизни более миллиона человек. Голод, болезни, холод, обстрелы - люди оказались в тяжелейших условиях, но ленинградцы выстояли.

Мощные прожекторы освещают небо Санкт-Петербурга. Их видно всем, издалека. их не зря называют "Лучи Победы". Именно здесь проходил передний край обороны Ленинграда. В день 82-ой годовщины прорыва блокады лучи стали символом борьбы с бесконечными авианалётами, в которых непокорённый город выстоял.

Доктора педагогических наук Ирину Алексеевну Зимневу до сих пор многие называют "лычковской девочкой". В 1941 году вместе с двумя тысячами ленинградских детей её отправили в эвакуацию. Далеко отъехать не смогли - на станции Лычково эшелон разбомбили. Детей хоронили вместе с медсестрами и педагогами в одной братской могиле. А двухлетняя Ирочка лежала в уничтоженном вагоне с куклой в руках.

"Мальчик-то куклу и увидел, Лёша Осокин. Он убирал хлам, как считалось, с путей. Увидел - красивая кукла в руке. И решил, что этому ребёнку мёртвому уже кукла не нужна. И хотел забрать своей сестрёнке. И обнаружил, что эту куклу крепко сжимает детская рука. И тогда он позвал старших, и меня вытащили из-под этих трупов и завалов", - рассказывает Ирина Зимнева.

А дальше - Ленинград, блокада и Победа. Историю с куклой Ирина Алексеевна узнала от того самого Лёши Осокина уже в зрелом возрасте, спустя 46 лет. С тех пор посвятила всю свою жизнь сохранению памяти о блокаде и блокадниках, о сильном городе и сильных людях.

Ходим по школам, рассказываем о войне. Рассказываем о строителях Ленинграда, о спортсменах Ленинграда. Тех, кто делал историю города. Удивительно отзывчивые дети сейчас. Они откликаются и задают столько вопросов.

Детям действительно необходимо знать подробности о том, как 82 года назад, 18 января 1943 года, в результате наступательной операции советских войск "Искра", было прорвано блокадное кольцо. Вскоре был освобождён сухопутный коридор, проложена железная дорога, пришёл первый поезд. И город был спасён.

Тысячи свечей и важные слова красным на белом снегу - "Мы помним" на Пискарёвском кладбище. Более миллиона жителей Ленинграда погибли во время блокады от голода, холода и бомбёжек. Дети, взрослые, старики. Блокадников осталось совсем немного. Они знают, насколько важен - каждый грамм хлеба и какова она - цена Победы.

Сегодня в Санкт-Петербурге - множество патриотических акций, выставок, концертов. Ради одного, главного - чтобы помнили. Всегда, каждую минуту.