Трамп подтвердил информацию о переносе инаугурации

Информация о переносе инаугурации избранного президента США подтвердилась. Как сообщил сам Дональд Трамп, из-за сильных холодов церемония пройдет в ротонде Капитолия. А президентский парад состоится на ближайшей спортивной арене, передает Reuters.

Трамп напомнил, что ротонду Капитолия США использовал для церемонии инаугурации 40-й американский президент Рональд Рейган в 1985 году. Тогда тоже в американской столице стояли холода. Американский лидер подчеркнул, что различные высокопоставленные лица и гости мероприятия будут доставлены в Капитолий.

Американские СМИ ранее сообщили, что инаугурация Трампа может быть перенесена в помещение из-за сильных холодов. По данным синоптиков, в день мероприятия температура опустится до -13 градусов, днем может прогреться до -5. Ожидается сильный и холодный ветер.