Трамп решил объявить в США чрезвычайное положение

Команда избранного американского лидера Дональда Трампа завершает работу над пакетом жестких указов по вопросам иммиграции. Они будут опубликованы в первые часы после инаугурации. В первую очередь Трамп намерен объявить в США чрезвычайное положение, пишет Politico.

Как сообщает издание со ссылкой на компетентные источники, этот шаг призван предоставить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения предвыборного обещания Трампа. Он обещал обеспечить безопасность границ и депортировать миллионы нелегальных мигрантов.

Еще один указ, который готовит команда избранного президента, отменяет право на получение гражданства США по рождению. В то же время, по данным авторов материала, новая администрация может отложить этот шаг из-за неоднозначного мнения по этому вопросу среди членов Республиканской партии. Отмечается, что разрабатываемые меры коснутся как иммигрантов, уже проживающих в США, так и мигрантов, ищущих убежища на американо-мексиканской границе.