Штурмовые отряды ВС России вошли в Зверево, начались бои за освобождение села. Населенный пункт расположен южнее Красноармейска (Покровска) в ДНР, фактически, это его ближайший пригород, пояснил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Минобороны России в минувшее воскресенье сообщало, что подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР. Упоминалось, в том числе, и Зверево - тогда противник потерял более 450 военнослужащих.

В Красноармейске (украинское название - Покровск) расположен крупный железнодорожный узел. Через город проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Также через Красноармейск идет железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами Краматорском и Славянском на севере ДНР, передает РИА Новости.