Военный из Дагестана 21 день в одиночку оборонял блиндаж в зоне СВО

Участник СВО из Дагестана Магомед Абдулаев с позывным "Судья" 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ. Об этом сообщает Телеграм-канал "ТВ Центра".

Как отмечается, боец докладывал о передвижениях и применении тяжелого вооружения украинскими военными. По его наводке была уничтожена целая вражеская рота.

"Когда "Судью" сменили, он прошёл 10 километров с обмороженными ногами и помог эвакуировать раненого товарища и тело погибшего. Сейчас Абдулаев проходит лечение в военном госпитале в Москве", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что четыре населенных пункта освободили российские военные в приграничных районах Курской области с начала января. Украинских националистов выбили из Александрии, Кругленького, Леонидово и Русского Поречного.