Фицо выбрал место для встречи с Зеленским

Переговоры лидеров Словакии и Украины могут пройти в Давосе. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума.

Как написал Фицо в соцсети, политик уточнил, что в Киеве пока не ответили на это предложение. При этом Братислава уже несколько дней предлагает Киеву провести переговоры на высшем уровне, отметил словацкий премьер.

Премьер Словакии на днях предложил украинскому лидеру встретиться, чтобы урегулировать возникший спор между двумя государствами. В ответ 13 января Зеленский позвал Фицо в Киев. В парламенте Словакии заметили, что украинский президент пригласил Фицо в Киев так, будто предложил ему выпить пива. Так политика на высшем уровне функционировать не может, приводит заявление парламентариев "Лента.ру".