Взрыв газа произошел в доме в Нижегородской области

Один человек погиб при взрыве газа в жилом двухэтажном доме в городе Богородск Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Пожар локализован на площади 250 квадратных метров. По уточнённой информации, эвакуировано 16 человек, семь человек спасены, один пострадал и, к сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.

В декабре взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Махачкале. ЧП случилось в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Тогда пострадали несколько человек.