В Одессе переименуют дерево, растущее рядом с памятником Пушкину

Власти Одессы переименуют дерево, растущее рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину. Об этом в пятницу, 17 января, сообщило украинское издание "Страна.ua".

Власти города решили, что название "Пушкинский платан" содержит "символику российской имперской политики", поэтому дерево получит новое имя — "Западный платан".

При этом в издании отмечают, что название дерева — неофициальное, а потому оно не может быть официально переименовано.

В начале декабря власти Одессы приняли решение снести памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Монумент был установлен в 1889 году за счёт пожертвований горожан. В июле мэр Одессы Геннадий Труханов выступал против демонтажа российских памятников.