Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Кабинет безопасности и правительство Израиля утвердили соглашение с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщили в канцелярии премьера Нетаньяху.

Военные действия прекратятся завтра, 19 января. На свободу в рамках первого этапа сделки выйдут около тысячи палестинских заключённых.

Имена более семисот из них уже опубликовал Минюст еврейского государства. Со своей стороны, ХАМАС освободит 33 израильских заложника.

С первого дня перемирия возрастут поставки в анклав гуманитарной помощи. Через 16 дней стороны должны начать переговоры о втором этапе соглашения, который предусматривает освобождение оставшихся заложников и полный вывод израильских войск.

Пока же ЦАХАЛ продолжает обстрелы сектора Газа. В результате удара по жилому дому в Хан-Юнисе погибли женщина и четверо детей, сообщает "ТВ Центр".