Россия озвучила в ООН нарушения Израилем международных договорённостей

Израиль не спешит выполнять резолюции Совета безопасности и Генассамблеи ООН, а также международные договорённости в Сирии и Ливане. О многочисленных нарушениях сообщил постпред России Василий Небензя.

Дипломат обратил внимание на продолжение израильской оккупации южных районов Ливана, которая сопровождается ударами по гражданской инфраструктуре и нападениями на миротворцев ООН. Более 500 квадратных километров армия Израиля заняла и в Сирии, воспользовавшись сменой власти в Дамаске.

Кроме того, ЦАХАЛ постоянно вторгается в воздушное пространство обеих стран, препятствует возвращению беженцев и работе голубых касок, сообщает "ТВ Центр".

"Все эти проблемы возникли отнюдь не на пустом месте, а на фоне беспрецедентных военных операций Израиля, руководство которого заявляет о войне на семи фронтах. Эти операции до последнего времени пользовались безоговорочной поддержкой со стороны Вашингтона", - заявил Небензя.