Собянин поблагодарил столичный бизнес за украшение витрин к Новому году

Сочетание зелёной хвои с красными ёлочными шарами стало главным трендом праздничного дизайна в оформлении витрин на улицах Москвы. Об этом рассказал сегодня в своём блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в зимние месяцы столица выглядит особенно нарядной и красивой. А в новогоднем убранстве города, по сложившейся традиции, активное участие принимает бизнес. Рестораны, магазины, офисы, аптеки, превратили свои витрины в настоящие произведения искусства.

Встречаются самые необычные композиции с гигантскими морскими раковинами и сказочными персонажами. Собянин от всей души поблагодарил предпринимателей, дизайнеров, художников, руководителей и работников предприятий общественного питания и сферы услуг, которые вложили свой труд и талант в украшение Москвы.