Надежду на то, что конфликт на Украине завершится уже в этом году, выразил канцлер Германии. Перед февральским выборами Олаф Шольц всеми силами пытается затормозить предоставление Киеву новой военной помощи. Правительственная коалиция трещит по швам. В лагере западных спонсоров режима Зеленского зреет серьёзный раскол.

В правительстве Германии - шекспировские страсти. Журналистам удалось заснять один из моментов, когда Олаф Шольц пытался укротить строптивую Анналену Бербок, которая буквально в истерике ускользала от него. Журналисты заметили, как сильно вытянулась рука канцлера. Кадр сделан во время одного из заседаний по Украине. Шольц в очередной раз заблокировал передачу миллиардов евро Зеленскому.

Глава немецкого МИДа и министр обороны спешат выделить Киеву дополнительные три миллиарда евро ещё с конца прошлого года. Канцлер сопротивляется, пишет Spielel. При этом Шольц надеется, что конфликт на Украине завершится в этом году. Правда, случится это может, по словам, уходящей администрации Байдена, если только на это дадут добро в Киеве.

А США и дальше продолжат накачивать Киев оружием. Тем более, что именно коллективный Запад ещё до начала СВО готовил Украину к войне. Зеленский, впрочем, про это уже забыл и ушёл с головой в Трампа. В прямом смысле. Начал копировать его поведение, подмечает французская газета Le Monde. А нецензурные выражения - побочный эффект. Но бывший украинский комик уже вошел в роль так, что даже в общении с мировыми лидерами позволяет себе хамство. На предложение Роберта Фицо встретиться в Давосе для обсуждения остановки транзита газа, он снова оскорбил европейского политика.

К слову, Трамп Зеленского официально на инаугурацию не приглашал. Видимо, изначально, планировалось небольшое количество гостей. Сейчас стало известно, что её перенесли в помещение. Официальная версия - плохие метеорологические условия. Но СМИ и эксперты сходятся в одном - изменения в протоколе вызваны, скорее всего, опасением за жизнь избранного президента.