Православные отмечают Крещенский сочельник

У православных россиян сегодня Крещенский сочельник - день строгого поста перед встречей праздника Богоявления. Он посвящён одному из главных евангельских событий - крещению Иисуса Иоанном Предтечей в водах реки Иордан.

Божественную литургию в Храме Христа Спасителя утром отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во всех церквях в этот день совершают и чин великого освящения. Крещенскую воду несут домой и употребляют весь год.

По народной традиции перед праздником совершают купания в специально вырубленных прорубях - иорданях. За безопасностью следят сотрудники МЧС, сообщает "ТВ Центр".