Собянин рассказал о новом оборудовании в предпрофессиональных классах

Почти полторы тысячи единиц оборудования поставили в предпрофессиональные классы московских школ. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, более двухсот образовательных заведений получили станки с программным управлением для инженерных лабораторий и IT-полигонов.

Установлены учебные модульные станции для 3D-печати из пластика, фрезерных работ по дереву и металлу, лазерной гравировки на разных поверхностях. Конструкции перестраиваются за пять минут и позволяют ученикам создавать детали для своих проектов.

В предпрофессиональных классах занимаются почти 45 тысяч московских школьников. Для них это хорошая возможность, чтобы выбрать сферу для построения карьеры.