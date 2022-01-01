Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394-го Краснознамённого мотострелкового полка с освобождением Времевки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно, что штурмовые подразделения группировки "Восток" зачистили от противника около 600 зданий и строений, освобождая Времевку. Также сообщалось, что российские войска приближаются к границе Днепропетровской области – до неё осталось около семи километров.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.