Путин встретился с эндокринологом Иваном Дедовым

Владимир Путин сегодня провёл встречу с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, сообщает пресс-служба Кремля.

Обсудили планы дальнейшего развития. Иван Дедов рассказал президенту, что научная работа комплекса объединяет все направления в эндокринологии. Специалисты принимают по 150 тысяч пациентов амбулаторно и по 25 тысяч стационарно.

"Институт является головным по эндокринологии. Все эндокринопатии, которые встречаются на планете, они все аккумулированы здесь. Уникальность центра ещё в том, что под одной крышей вся эндокринология. Есть и нейроэндокринология, и диабет, и патологии щитовидной железы, и, конечно, репродуктивная", - рассказал главе государства Дедов.