Сломавший ногу Юрий Николаев вышел на связь из больницы

Юрий Николаев проведёт в больнице ещё две недели. Об этом он сам рассказал в интервью АГН "Москва".

Народному артисту предстоит физиотерапия после перелома ноги. "Чувствую себя намного лучше. Пока врачи не торопятся меня выписывать. Думаю, ещё пару недель буду заниматься физиотерапией, разрабатывать ногу", – сказал телеведущий.

Ранее СМИ сообщали, что 13 января Николаев попал в больницу с перелом бедренной кости. Он неудачно упал у себя в квартире.

Юрию Николаеву 76 лет. Он стоял у истоков популярной в СССР музыкальной телепрограммы "Утренняя почта". Позже был ведущим передач "Утренняя звезда" и "Достояние республики". Несколько лет назад стало известно, что Николаев борется с онкологическим заболеванием.