В российском МИДе назвали пиар-акцией соглашение о столетнем партнёрстве Украины и Великобритании. На Смоленской площади считают документ ничтожным.

"Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать её новой британской колонией", - говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

Дипломат выразила уверенность в том, что после падения диктатуры Зеленского или отставки британского премьер-министра Стармера едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении.

На этой неделе Киев и Лондон заключили договор о партнёрстве, действие которого рассчитано на сто лет. Соглашение охватывает различные сферы - от военной и экономической до климата и информации.

Среди прочих, в документе есть пункты об укреплении оборонного потенциала Украины, построении консенсуса по членству в НАТО и о борьбе с вмешательством из-за рубежа. В соглашении содержатся и некие секретные пункты, о которых подписанты не распространяются.