Московский пенсионер выкинул с балкона 100 тысяч долларов по просьбе мошенников

Московский пенсионер выкинул с балкона 100 тысяч долларов. Сделать это его заставили мошенники, деньги предназначались якобы для оказания помощи в поимке преступников.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 92-летнему мужчине позвонил аферист и представившись главой госоргана, убедил его принять участие в секретной операции по поимке преступников. Мошенник заранее знал, что у пенсионера дома хранится большая сумма в валюте, и под угрозой проведения обыска убедил москвича передать деньги для размещения в страховой ячейке.

Под влиянием мошенника пенсионер скинул с балкона 100 тысяч долларов после условного сигнала. Затем для конспирации он выключил свет в квартире и посветил фонариком на улицу – так приказал ему сделать аферист.

Полиции по горячим следам удалось задержать с поличным 20-летнего курьера. Идёт следствие.