В Москве врачи спасли укушенную обезьяной женщину

В Москве спасли пациентку после укуса обезьяны. Жительница Зеленограда отдыхала в Китае на Новый год, там во время экскурсии её укусила обезьяна.

Врачи Городской клинической больницы имени Кончаловского обработали рану антисептиком и перевязали её. С учётом начатой в Китае вакцинации медики сделали ещё одну прививку и выписали женщине необходимые антибиотики, сообщает ТАСС.

Пациентке предстоит ещё три укола, курс рассчитан на 90 дней. Врачи предупредили, что пострадавшей на это время придётся отказаться от алкоголя и занятий спортом.