Москвичей предупредили о скрытых травмах при купании в проруби

Во время традиционных крещенских купаний можно получить скрытые травмы. Об этом в интервью АГН "Москва" рассказал сотрудник Института хирургии Пироговского университета Кирилл Казаков.

Он перечислил повреждения, которые человек может сразу не заметить: онемение после купания в ледяной воде может свидетельствовать о деформации костей.

"Возможны травмы от самых простых до сложных и даже, к сожалению, летальный исход. После окунания в течение последующих дней необходимо наблюдать за своим организмом и телом", - рекомендовал Казаков.

Он напомнил, что окунаться можно только в специально оборудованных прорубях. Рядом должны дежурить врачи. Обувь лучше выбирать с нескользкой подошвой, а перед купанием необходимо обязательно размяться.

В ночь на 19 января верующие традиционно совершают обряд купания в проруби. В этом году погода в столичном регионе на Крещение будет совсем не морозной - температура не опустится ниже минус двух градусов.