Россиян предупредили о новом мошенничестве в Telegram

В популярном у россиян мессенджере Telegram появилась новая схема обмана. Мошенники стали похищать аккаунты с использованием ссылок на фейковые голосования.

Подробнее о новой мошеннической схеме рассказали в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями. Ссылка для голосования ведёт на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

При этом сообщение с опасной ссылкой может прийти от знакомого контакта и имеет приблизительно такое содержание: "Привет, если не сложно, поддержи, пожалуйста, голосом Наталью Юрьевну в детском конкурсе".

Россиян призвали быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам из мессенджеров и сообщений, полученным по электронной почте.