В ДНР завершено окружение Великой Новосёлки. Все попытки противника выбраться из ловушки пресекают удары авиации и артиллерии. Наши подразделения - уже начали штурм населённого пункта. К окраинам Великой Новосёлки подтягивается тяжёлая бронетехника. Танки с марша ведут огонь по позициям ВСУ, прикрывают и расчищают дорогу штурмовым отрядам.

Первые подразделения группировки "Центр" уже прорвались на улицы города, закрепились и начали постепенно, метр за метром, отбивать у противника территорию. Националисты знали, что масштабной атаки российских войск не избежать. Но не думали, что это произойдёт так скоро.

Возможности, ресурсы, численный перевес в вооружении и технике, а самое главное – время сейчас не на стороне ВСУ. Окружение Новосёлки было практически завершено ещё накануне днём. Российским войскам, чтобы захлопнуть котел и приступить к ликвидации важнейшего укрепрайона бандеровцев в Донбассе, оставалось пройти меньше полукилометра.

Эта узкая горловина была единственным местом, через которое националистам ещё можно было уйти. Но сегодня она - под прицельным огнём российских батарей. Во время артиллерийских налётов ВСУ потеряли десятки единиц техники.