В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора Дворникова

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Илья Лукашов, обнаружив группу диверсантов, которые направлялись к нашим позициям, устроил засаду. Как только враг оказался в зоне поражения, Илья открыл огонь. Большая часть боевиков была уничтожена, оставшиеся бежали, бросив раненых.

Ефрейтор Николай Дворников засёк на пути следования российской колонны два украинских дрона-разведчика и меткими выстрелами ликвидировал оба коптера, не дав противнику отследить перемещение наших войск, сообщает "ТВ Центр".