Православные россияне встречают праздник Крещения

Православные верующие отмечают Крещение Господне или Богоявление - один из главных христианских праздников. В храмах России проходят торжественные богослужения и чин освящения воды. Ожидается, что в традиционных крещенских купаниях примут участие более миллиона человек.

Одними из первых встретили праздник жители Сахалина и Курил. Десятки людей пришли на торжественную литургию в кафедральный собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске, а затем отправились к купелям.

Уже через час праздник Богоявления встречали жители Приморья. Во Владивостоке перед освящением иордани собралась настоящая очередь. Несмотря на оборудованные палатки для обогрева, многие пришедшие от них отказались из-за плюсовой температуры.

Зато в Якутии у храмов - настоящая ледяная сказка. В столице республики столбики термометров опустились до минус сорока градусов. Но это не останавливает верующих, пришедших окунуться в крещенской купели на Зелёном пруду.

В Санкт-Петербурге больше всего народу собралось в акватории Невы у Петропавловской крепости. Мелкий дождь и плюсовая температура не помешали крещенским купаниям в Москве, в столице оборудованы более 40 иорданей. И хотя привычных прорубей в этом году не было, сотни верующих окунулись в купели, сообщает "ТВ Центр".