Как встретили праздник Крещения в Новом Херсонесе

У жителей и гостей Крыма на Богоявление появилась возможность окунуться в те же воды, в которых принял крещение князь Владимир. В Новом Херсонесе часть древней подземной реки, сейчас она носит название Героон, выведена на поверхность.

Крестный ход от Владимирского собора до реки Героон словно нить объединяющая античный и Новый Херсонес. Крещение впервые проходит на территории современного музейно-храмового комплекса. Река была главным источником пресной воды в древнем городе. Скорее всего её водами наполняли купель, в которой принял крещение Князь Владимир.

За тысячелетие древняя река ушла под землю и была скрыта от глаз. Два года назад источник обнаружили археологи, а инженеры вновь вывели часть русла на поверхность во время строительства Нового Херсонеса. Сегодня обряд крещения здесь может совершить каждый.

Прямо на небольшой реке установили деревянные купели, на берегу - палатки для переодевания. Безопасность обеспечили спасатели. Температура воды около семи градусов, но кажется, что в этот тёплый праздник никто не замёрз.

Согласно "Повести временных лет", князь Владимир крестился в церкви в центре Херсонеса. Вокруг руин святыни в XIX веке был построен Владимирский собор. Памятуя о событиях X столетия в нижнем храме был установлен баптистерий. После реставрации в прошлом году его перенесли в заалтарную часть. А над купелью расположили хорус, с которого стекает освящённая вода.

Традиционно можно совершить омовения и в море - в Карантинной бухте. На одном берегу крепость Херсонеса, на другом в Х веке стоял лагерь русской дружины. Херсонес - колыбель русского православия. Здесь каждый камень напоминает о крещении Владимира в 988 году. Постамент памятника князю выполнен в виде небольшой, но символичной купели, с которой началось крещение Руси.