Бойцы группировки "Север" окунулись в прорубь на Крещение

В зоне специальной операции военнослужащие встречают праздник Крещения. Бойцы группировки "Север" окунулись в прорубь. Отец Андрей благословил всех собравшихся. В местах, где оборудованы купели, предприняты беспрецедентные меры безопасности.

А в курском приграничье морпехи бригады Тихоокеанского флота на одной из оборонительных позиций собрались на праздничное богослужение. Военные священники поздравили всех и после омовения в купели бойцы вернулись в подразделение для выполнения поставленных задач, сообщает "ТВ Центр".