Соглашение о прекращении огня в секторе Газа забуксовало

Израиль отказался выполнять соглашение о прекращении огня в секторе Газа, оно должно было вступить в силу в 9:30 мск. Отвод войск ЦАХАЛ из города Рафах приостановлен.

Причина такого поведения Тель-Авива - задержка ХАМАС передачи списка израильских заложников, которых планируют отпустить на первом этапе сделки. Палестинцы объяснили промедление техническими причинами, но около 11:20 мск всё-таки передали список.

Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к нации особо подчеркнул: прекращение огня будет носить временный характер. Если второй этап соглашения начнёт буксовать, Израиль возобновит войну с ещё большей силой.

На этом фоне массовые митинги прошли в Тель-Авиве и Иерусалиме. В обоих случаях собравшиеся обвиняли Нетаньяху. Родственники заложников - в промедлении сделки с ХАМАС, а сторонники правой оппозиции назвали перемирие предательством, сообщает "ТВ Центр".