Сторонники Юн Сук Ёля устроили погром в суде

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заключён под стражу. Такое решение принял районный суд Сеула после допроса главы государства. Сторонники президента, митинговавшие у здания суда, пошли на штурм. Им удалось проникнуть внутрь и устроить погром в служебных помещениях.

Взять ситуацию под контроль у полиции получилось далеко не сразу. В результате беспорядков несколько сотрудников пострадали. Задержаны 45 человек.

В субботу отстранённый от власти, но всё ещё действующий глава государства сорок минут объяснял суду своё решение ввести в декабре военное положение. Однако выданный ранее ордер на арест был продлён. Новые слушания состоятся на следующей неделе, сообщает "ТВ Центр".