Более миллиона россиян окунулись в купели на Крещение

Крещение Господня или Богоявление отмечают сегодня православные верующие. Более миллиона христиан по всей стране в праздничную ночь окунулись в специальные купели. Жителям северных регионов не помешали даже сильные морозы.

В Крещение православные всегда испытывают особые чувства. Литургия, куда верующие часто приходят целыми семьями, омовение в иордани, сама атмосфера этой волшебной ночи позволяют пережить невероятное единение, очищение. Одними из первых в России праздник встретили жители восточных регионов страны.

Вспоминая крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, православные приходят в храмы, чтобы набрать освящённой воды. Считается, что она приобретает целебные свойства.

В Санкт-Петербурге самое популярное место для совершения обряда - в акватории Невы у Петропавловской крепости. В Белгороде в купаниях принял участие губернатор Вячеслав Гладков. Вместе с сыновьями он приехал в Прохоровский район. В Чёрное море ночью окунались верующие в Краснодарском крае.

У жителей и гостей Крыма в этом году появилась возможность окунуться в те же воды, в которых принял крещение князь Владимир. В новом Херсонесе река ушла за столетия под землю. Но археологи нашли её, а инженеры вывели часть русла на поверхность.

В Москве царит особая атмосфера. В городе оборудовали 40 иорданей. Утром патриарх Кирилл совершил литургию в Богоявленском соборе в Москве.