В Вашингтоне несколько тысяч противников Дональда Трампа вышли на улицы для участия в митингах. Вновь избранный президент сейчас вовсю готовится к инаугурации, она состоится 20 января.

Накануне торжества выяснилось: большинство гостей, купивших билеты, на мероприятие не попадут. Якобы из-за морозной погоды церемонию с уличной площадки перенесли в ротонду Капитолия. Помещение сможет вместить лишь законодателей и обладателей приглашений на президентскую трибуну.

Дональд Трамп уже прибыл в Вашингтон, где на улицы вышли его противники. Кроме традиционных претензий - расист, сексист, фашист - теперь оппоненты критикуют Трампа и за желание оттяпать Панамский канал, Канаду и Гренландию, хотя, например, более половины опрошенных островитян не против стать американцами. Не могут простить Дании годы угнетения и геноцида.

Сейчас Копенгаген судорожно пытается усилить свое военное присутствие в Гренландии. Однако, Королевству нечего противопоставить Вашингтону: Дания пожертвовала своей армией ради помощи Украине, сократив расходы на оборону в десять раз.

Ещё один любитель помочь нацистскому режиму за счёт собственных граждан - премьер Великобритании Кир Стармер - подвергся на родине жесткой критике за кабальное соглашение с Киевом о многомиллиардном финансировании и военном партнёрстве в Чёрном, Азовском и Балтийском морях.

Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен обвинил главу кабмина в прямой атаке на благополучие подданных Соединённого Королевства: пенсионеров, фермеров, рабочих и учителей. Из-за его бездумной политики каждые 45 минут из страны сбегает один миллионер. Но в отставку сэр Стармер, похоже, не собирается, хотя, есть уже три миллиона подписей "за". Он намерен просидеть в своем кресле десять лет.