Собянин рассказал о строительстве нового корпуса ГКБ №52

О возведении нового многопрофильного лечебного комплекса Городской клинической больницы №52 рассказал сегодня в социальной сети Сергей Собянин. Уже завершён подготовительный этап, началось строительство корпуса.

Как отметил мэр, новый центр - ключевой этап модернизации клиники. В здании расположатся мощный операционный блок, реанимация, дневной стационар, современный роддом и другие отделения.

Оно рассчитано на 670 коек. Кроме того, врачи смогут амбулаторно принимать более тысячи пациентов в день. Ранее провели комплексную реконструкцию терапевтического корпуса. Сейчас там работают гематологический и ревматологический центры.