На побережье Чёрного моря продолжается сбор мазута

Более 167 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта собрано после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Специалисты и волонтёры трудятся даже ночью.

В Краснодарском крае работы усложнила непогода. У мыса Панагия, где находится корма танкера "Волгонефть 239", из-за шторма на Чёрном море укрепляют и расширяют техническую дорогу и защищают искусственный вал.

Для этого со стороны открытой воды установили бетонные блоки. В работах задействованы более 250 человек и тяжёлая техника, сообщает "ТВ Центр".