Скандал в "Ленкоме": за неделю театр потерял двух актёров

Грандиозный скандал в "Ленкоме": из фойе театра убрали фотографию одного из самых узнаваемых актёров Дмитрия Певцова, а народная артистка Александра Захарова сообщила, что её сняли с единственного спектакля, который она играла на сцене легендарного театра.

Публику произошедшее оставило в недоумении. Неужели "Ленкому" больше не нужны любимые многими артисты? Какая чёрная кошка могла пробежать между ними и руководством театра?

Официальные комментарии последовали, а народный артист Александр Збруев даже написал Дмитрию Певцову открытое письмо. Юлия Богоманшина разбиралась в ситуации (смотрите видео).