Кнут или пряник: как бороться с подростковой агрессией

Много шума на этой неделе наделало шокирующее видео, на котором школьница сильно толкает двухлетнего мальчика в спину. Ребёнок падает и некоторое время не двигается. Ролик записан для соцсетей, явно в попытке собрать как можно больше лайков.

Подростковая жестокость и сама по себе, и выплёскивающаяся на страницы разных интернет-площадок - большая проблема. Пути решения начали искать в Госдуме. В весенней сессии парламент планирует рассмотреть специальный закон.

Поможет ли он? И какие ещё методы обуздать агрессию подростков могут сработать? Ответы – в репортаже Натальи Бабкиной (смотрите видео).