Путин поздравил Лукашенко с праздником Крещения

Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поздравил его с Крещением. Российский лидер передал всем православным гражданам Белоруссии самые добрые пожелания по случаю праздника, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России также пожелал своему коллеге успехов на предстоящих 26 января президентских выборах. Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнёрства.

Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, праздник ещё называют Богоявлением. Патриарх Кирилл провёл торжественное богослужение в Москве, а около миллиона россиян окунулись в купели по случаю Крещения.