Зверства ВСУ в Курской области – ещё одна вопиющая констатация террористического и неонацистского нутра киевского режима. Такую оценку действиям украинских военнослужащих дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это именно то, что государства "коллективного Запада" и их политики лично, покрывающие и поощряющие киевских нацистов, ждут от бандеровцев. Цинично отводят взгляд от их преступных деяний, продолжают санкционировать поставки вооружений киевскому режиму и блокируют попытки международных расследований его преступлений.

На Смоленской площади уверены, что и в этот раз со стороны международных структур не будет высказано какой-либо внятной реакции на жестокие убийства мирных граждан.

Накануне стало известно об обнаружении российскими военными в одном из подвалов в селе Русское Поречное Курской области тел мирных жителей, которых вначале пытали, а затем застрелили. На кадрах видны синяки и пулевые ранения на телах явно пожилых людей, которые были не в состоянии оказать сопротивления.