Москвичам пообещали возвращение зимы

После того, как в Москве и области в середине января растаял практически весь снег, в регион снова придёт зима. По сведениям Гидрометцентра, это произойдёт на следующей неделе.

В понедельник будет ещё по-весеннему тепло – воздух прогреется до плюс трёх градусов. Но, начиная со вторника в городе почувствуется дыхание зимы. Ночью похолодает до 5-10 градусов, а днём будет не выше минус четырёх; пройдёт небольшой снег.

Среда и четверг будут морозными, но к концу недели снова потеплеет: ожидается до плюс 2-4 градусов. Лёгкий снег сменится дождём.