В Крыму произошли два землетрясения

На южном берегу Крыма произошли два землетрясения и шесть слабых афтершоков. В эпицентре магнитуда колебаний составила от 2,5 до 3.

По данным местного главка МЧС, разрушений или каких-либо других последствий подземных толчков не зарегистрировано. Никто не пострадал.

Неделю назад к югу от Керченского пролива произошло землетрясение магнитудой около 4. А 11 января в Сочи зафиксирована серия землетрясений также незначительной амплитуды – около 3. Тогда тоже не сообщалось о разрушениях или пострадавших.