Премьер-министр Словакии заявил, что не собирается быть слугой Зеленского. Роберт Фицо пообещал, что наложит вето на дальнейшее выделение финансовой помощи Евросоюза Киеву. Причина такого возможного решения - отказ обсуждать возобновление транзита российского газа через территорию Украины, сообщает словацкий портал Pravda.

1 января Украина закрыла для транзита российского газа в Европу свою территорию. Несколько европейских стран, получавших газ по этому маршруту, испытывают трудности. В их числе – Словакия.

В связи отказом от консультаций в ЕС по этому вопросу Фицо предложил главарю киевского режима провести переговоры на границе Словакии и Украины. Зеленский ответил на это предложение дерзко – от вызвал Фицо в Киев на разговор.

Заочная дискуссия продолжилась. Фицо предложил Зеленскому встретиться 21 января в Давосе на полях Всемирного экономического форума. Но и на это предложение последовал наглый ответ. Зеленский написал у себя в соцсети: "С Фицо невозможно ничего планировать, потому что он может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи".