ХАМАС освободил первых заложников

Из плена ХАМАС освобождены первые заложники. Это – три женщины, они переданы армии Израиля и направляются к врачам, сообщает ТАСС.

Освобождение заложников было условием прекращения огня в секторе Газа. Соглашение об этом вступило в силу сегодня в полдень. В Газу уже начали возвращаться беженцы, покинувшие сектор из-за обстрелов со стороны Израиля.

7 октября 2023 года палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов. Боевые действия в Газе не прекращались с октября 2023 года.