Трамп в канун инаугурации пообещал сторонникам, что с его возвращением в Белый дом в США завершится "четырёхлетний период упадка".

Выступая на митинге перед сторонниками в Вашингтоне, он также заявил, что "вторжение" мигрантов через южную границу Штатов будет остановлено, а добыча нефти в стране — разблокирована.

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