Трамп в канун инаугурации пообещал сторонникам, что с его возвращением в Белый дом в США завершится "четырёхлетний период упадка".
Выступая на митинге перед сторонниками в Вашингтоне, он также заявил, что "вторжение" мигрантов через южную границу Штатов будет остановлено, а добыча нефти в стране — разблокирована.
Другие заявления будущего главы Белого дома:
���� Все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток;
���� Трамп пообещал положить конец конфликту на Украине, прекратить хаос на Ближнем Востоке и не допустить начала третьей мировой войны;
���� Меры по депортации будут самыми жёсткими за всю историю Америки;
���� Будущий президент пообещал держать подальше мужчин от женского спорта;
���� TikTok вернулся в США, страна получит половину активов сервиса;
���� Трамп на митинге в Вашингтоне назвал Овечкина "великим игроком". Митинг проходил на спортивной арене Capital One — домашней площадке клуба НХЛ "Вашингтон", за который выступает российскй хоккеист.