ПВО сбила за ночь более 30 украинских дронов над регионами России

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. За ночь над регионами России сбит 31 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны.

По информации военного ведомства, Брянскую область атаковали 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть украинских дронов уничтожено над территорией Калужской области, по три – над Белгородской и Курской областями, по два беспилотника ВСУ сбито над Рязанской и Орловской областями.

Над Республикой Татарстан, по данным Минобороны, сбит один украинский дрон. Мэрия Казани при этом со ссылкой на МЧС предупредила граждан об опасности атаки беспилотников. Горожан просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам. В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.