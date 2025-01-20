Трамп пообещал не допустить Третью мировую войну

Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге в канун инаугурации. Он пообещал закончить украинский конфликт и не допустить третью мировую войну.

"Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", — сказал Трамп (цитата по РИА Новости).

По его словам, США теперь будут защищать границы страны и оберегать американцев.

Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон работают над содержанием и форматом встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Как отмечается, встреча будет не одна.

Трамп также заявил о желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.